Renan Sarah Frankenreiter Redakteurin

Seit Mai 2018 ist Renan Sarah Frankenreiter Volontärin bei den Badische Neueste Nachrichten. Geboren und aufgewachsen ist sie im Schwäbischen, nahe Heilbronn. Der Umzug ist für sie eine Art Rückkehr zu den Wurzeln, da sie unter anderem badische Vorfahren hat. Nach ihrem Abitur studierte sie Anglistik und Amerikanistik sowie Germanistik und machte ihren Master in Deutscher Literatur an der Uni Tübingen. Neben dem Studium nahm sie sich Zeit, bei verschiedenen Praktika einen Eindruck von der Arbeit bei Tageszeitung und Rundfunk zu gewinnen. Frankenreiter schreibt gerne über Menschen: Was Menschen bewegt und was sie bewegen. Dazu zählen Trends und Nischen ebenso wie kommunale Themen, Umwelt und Nachhaltigkeit sowie Kultur.