René Ronge Autor

René Ronge wurde 1983 in Stuttgart geboren. Nach Magisterstudium von Politikwissenschaft und Germanistik, journalistischen Praktika und freien Mitarbeiten bei Radio, TV und Zeitung siedelte er 2012 ins Badische um, wo er bei den BNN ein Volontariat begann. Seit Ende 2014 ist er in Pforzheim mit lokalem Schwerpunkt tätig. Die ersten Jahre schrieb und plante er dort in der Sportredaktion über Fußballspiele, Weltklasseturnen oder das zu Unrecht unbekannte Faustball – sowie die Geschichten dahinter. Seit 2018 ist er stellvertretender Ressortleiter für Pforzheim und den Enzkreis. Er widmet sich vorrangig kommunalpolitischen Themen und der Verkehrsinfrastruktur, bleibt aber auch dem Geschehen im Sport verbunden.