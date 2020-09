Roland Muschel Korrespondent in Stuttgart

Jahrgang 1972, ist am Bodensee aufgewachsen. Hat in Deutschland, Spanien und USA Geschichte und Politik studiert. Volontariat bei der Heilbronner Stimme, anschließend Politikredakteur, dann Korrespondent in Stuttgart. 2006 Wechsel als Korrespondent nach Stuttgart. Wächterpreis (2017) für die Aufdeckung der Nebenabreden der Spitzen von Grün-Schwarz, Willi-Bleicher-Preis (2019) für die Reportage „Kein Lohn für die Integration“.