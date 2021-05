Sandra Hennig Redakteurin

Sandra Hennig wurde 1993 in Stuttgart geboren und wuchs mit zwei großen Brüdern sowie sportbegeisterten Eltern in Kornwestheim auf. Irgendwo zwischen Fußballplätzen, Eisstadien, Skipisten und Handballhallen wurde ihr schon in jungen Jahren klar, dass sie Sportjournalistin werden wollte. In den Endzügen ihres Studiums der französischen und spanischen Philologie sowie der Medienwissenschaft an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg stürzte sie sich 2015 ins Geschehen: Bei der Badischen Zeitung sammelte Hennig als freie Mitarbeiterin erste journalistische Erfahrung. Nach einem Volontariat beim Schwarzwälder Boten trat sie ihre erste Stelle als Sportredakteurin in Freudenstadt an. Seit 2020 zählt Sandra Hennig zum Team der BNN-Sportredaktion.