Nach Stationen in der Sportredaktion der Lahrer Zeitung und zuvor beim Nordkurier ist Sebastian Klaus Anfang Oktober 2019 bei den BNN gelandet. Erste journalistische Gehversuche gab es während des Studiums der spanischen- und portugiesischen Sprach- und Literaturwissenschaft in Freiburg beim Uni-Radio Echo-FM sowie beim Onlineportal Fudder. Dazwischen folgten weitere Praktika und Freie Mitarbeiten, unter anderem in der Lokalredaktion der Bild-Zeitung in Hamburg, ein Masterstudium der Politikwissenschaften im schwedischen Malmö und ein Journalismusstudium in Berlin. Zudem berichtete der gebürtige Osnabrücker in den letzten Jahren für verschiedene Medien von großen Sportereignissen, zum Beispiel von der erfolgreichen Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien und der semi-erfolgreichen Heim-WM der Handballer 2019.