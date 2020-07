Stefan Maue Autor

Stefan Maue ist seit 1989 Mitglied der BNN-Redaktion. Er studierte Publizistik, Soziologie und Jura an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Maue begann seine BNN-Karriere in der Lokalredaktion Bühl. Seit 1991 ist er Mitglied der Lokalredaktion Rastatt. Über 25 Jahre war er in Personlunion zugleich stellvertretender Leiter der mittelbadischen Sportredaktion in Rastatt. Maue ist gebürtiger Karlsruher und machte sein Abitur im Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe. Er interessiert sich für Themen aus dem Bereich des Lokalsports, macht gerne Personality-Geschichten und verfolgt aktuelle Entwicklungen in den Gemeinden. Hobbymäßig ist Maue gerne auf Reisen, liebt aber auch die Natur und Gartenarbeit.