Stefanie Prinz Autorin

Als Redakteurin in Achern ist Stefanie Prinz in heimischen Gefilden unterwegs – sie kennt die Region fast ihr ganzes Leben lang, denn sie wuchs in Bühl auf. Während des Studiums der Kulturwissenschaft und Medienwissenschaft in Tübingen war sie in so manchen Semesterferien bereits für die BNN-Lokalausgabe Acher- und Bühler Bote unterwegs. Das Redakteurshandwerk lernte sie bei den BNN ab 2014, seit 2016 gehört sie zur Acherner Lokalredaktion. Dort ist sie am liebsten jenseits des Schreibtischs unterwegs – direkt bei den Menschen der Region und ihren Geschichten.