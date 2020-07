Susanne Jock Autorin

Susanne Jock berichtet seit dem Jahr 2000 als Redakteurin über Karlsruher Themen. Geboren und aufgewachsen in der Südweststadt, ist sie in Karlsruhe verwurzelt und schrieb bereits als Schülerin erste Artikel für die Badischen Neuesten Nachrichten. Ihr Studium der Publizistik mit Schwerpunkt Journalistik und den Nebenfächern Germanistik, Soziologie und Nordistik führte sie nach Münster. Nach Erfahrungen in Rundfunk, PR und Medienforschung wurde sie nach dem klassischen Volontariat bei den BNN Redakteurin – zunächst in Bretten, dann in Karlsruhe. Hier ist sie an den großen Veränderungen der Gesamtstadt ebenso interessiert wie an Entwicklungen in Stadtteil, vor allem aber an den Geschichten der Menschen. Besonders gut kennt sie sich bei Schulthemen aus, beruflich wie privat beschäftigt sie sich mit Natur- und Umweltfragen, und über das Geschehen rund um den Karlsruher Zoo berichtet sie seit vielen Jahren – jüngst auch in einem Buch der Badischen Neuesten Nachrichten.