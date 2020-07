Tanja Schmith Volontärin

Tanja Schmith ist seit April 2020 Volontärin bei den Badischen Neusten Nachrichten. Geboren in Bruchsal und aufgewachsen in der Nachbargemeinde Forst ist sie in der Region zu Hause. Sie studierte von 2012 bis 2019 am Karlsruher Institut für Technologie den Bachelor- sowie den Master-Studiengang „Wissenschaft-Medien-Kommunikation”. Im Rahmen des Masterstudiums absolvierte sie zudem ein Auslandssemester an der University of Technology in Sydney/Australien. Während des Studiums war sie bereits als freie Mitarbeiterin bei den Badischen Neusten Nachrichten tätig und arbeitete im Rahmen eines Praktikums bei der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Zudem wirkte sie ehrenamtlich in der Pressearbeit verschiedener Vereine mit. Die Autorin schreibt besonders gerne über interessante Menschen der Region und lokale Themen. Dabei begeistert sie sich für fast alles: von Musikevents bis hin zu politischen Veranstaltungen.