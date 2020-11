Theo Westermann Redaktionsleiter

Theo Westermann, Jahrgang 1965, gehört seit 1992 zu den Badischen Neuesten Nachrichten. Den journalistischen Berufsweg schlug er ein nach dem Abitur 1984 in Gernsbach als Redaktionsvolontär bei der Trierer Kirchenzeitung „Paulinus“ und einer Station bei der Saarbrücker Zeitung – Teil des journalistischen Ausbildungsprogramms des „Instituts zur Förderung publizistischen Nachwuchses (IFP) in München. Es folgte nach dem Wehrdienst das Studium der Geschichte, Literaturwissenschaft und Mediävistik an der damaligen Universität Karlsruhe . Nach dem Magisterexamen war Theo Westermann zunächst Redakteur der Stadtredaktion Karlsruhe, dann Redaktionsleiter des Pforzheimer Kurier, später stellvertretender Leiter der Politikredaktion der BNN mit Schwerpunkt Bundesgerichte. Seit 2015 leitet er die Stadtredaktion Karlsruhe, die sich seit Juni 2019 wieder in der Karlsruher Innenstadt befindet. Schwerpunktthemen sind die Kommunalpolitik, die Entwicklung Karlsruhes, Justiz und öffentliche Sicherheit.