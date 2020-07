Thorsten Eschmann Redakteur

Geboren und aufgewachsen in der Südwestpfalz fand Thorsten Eschmann bei einem lokalen Fernsehsender den Weg in den Journalismus. Dort absolvierte er eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton und berichtete über Themen aus Politik und Gesellschaft. Anschließend führte es ihn an die Johannes Gutenberg-Universität nach Mainz, wo er Publizistik und Politikwissenschaft studierte. Seiner Heimat blieb er dennoch verbunden und arbeitete als freier Mitarbeiter für die Pirmasenser Zeitung.Nach dem Studium folge ein Volontariat bei den Badischen Neuesten Nachrichten. Seit Februar 2019 ist er dort als Redakteur tätig.Themen, welche die Menschen vor ihrer Haustür bewegen, sind Thorsten Eschmann bei seiner Arbeit besonders wichtig. Privat findet man ihn häufig musizierend auf dem Cajon oder hinter dem Schlagzeug, wo er sich von Rock bis Funk vieler Stilrichtungen annimmt.