Tina Mayer Autorin

Tina Mayer arbeitet in der Karlsruher Lokalredaktion und schreibt dort gerne über soziale, stadtpolitische und auch bunte Themen. Geboren wurde Tina Mayer in Karlsruhe. Nach einem Germanistik- und Journalismusstudium in der Fächerstadt volontierte sie ab 2003 bei den BNN. Nach Stationen als Redakteurin in der Politik und im Südwestecho verstärkt sie 2017 die Lokalredaktion im Herzen Karlsruhes. Hier ist sie immer auf der Suche nach spannenden Geschichten. Besonders am Herzen liegen ihr die Menschen dieser Stadt, von ihnen erzählt sie am liebsten.