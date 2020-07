Torsten Ochs Autor

Seit 2010 arbeitet Torsten Ochs als Redakteur in der Redaktion des Pforzheimer Kurier. Aufgewachsen in Pforzheim und im Enzkreis absolvierte er sein Abitur in Pforzheim und studierte Germanistik, Journalistik und Anglistik in Bamberg und Birmingham. Er wurde beim Enztäler in Neuenbürg und beim Schwarzwälder Boten zum Redakteur ausgebildet, ehe er sich 2004 als Lokaljournalist und Autor selbständig machte, für mehrere Printmedien arbeitete und das Redaktionsteam des Pforzheimer Kurier als fester freier Mitarbeiter verstärkte. Ochs schreibt vor allem über lokale Begebenheiten – von Politik bis Kultur und verfasst gerne auch Reiseberichte für den BNN-Fächer.