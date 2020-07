Veronika Wunsch Redakteurin

Seit 1988 ist Veronika Wunsch Redakteurin bei den Badischen Neuesten Nachrichten. Über 20 Jahre war sie in der Lokalredaktion Gaggenau tätig, 2001 wechselte sie nach Karlsruhe in die Redaktionstechnik und Schlussredaktion. Seit Januar 2020 ist sie in der Redaktion für Personal und Technik zuständig.Veronika Wunsch wohnt in Forbach im Schwarzwald, ist dort auch geboren und aufgewachsen. Die Diplomsozialpädagogin hat nach dem Abitur an der Fachhochschule Stuttgart und Universität Bamberg Sozialwesen studiert. Nach dem Studium begann sie 1986 ihre journalistische Tätigkeit als freie Mitarbeiterin bei den BNN. 1987/88 folgte das Volontariat. Soziale, gesellschaftskritische Themen, Umwelt- und Naturschutz liegen ihr besonders am Herzen, als langjährige Lokaljournalistin natürlich auch die Kommunalpolitik und alles, was die Menschen vor Ort bewegt.