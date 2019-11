Anzeige

Bohlsbach (ots) – In zwei aufeinanderfolgenden Nächten sind Unbekannte in ein Sportheim in der Festhallenstraße eingestiegen. Auf was genau sie es abgesehen hatten, wird nun geprüft. *ya

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4434197