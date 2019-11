11:03 Uhr – Offenburg

Anzeige

Offenburg (ots) – An einer in der Klosterstraße wohnenden Seniorin sind Betrüger am Donnerstagabend mit ihrem Enkeltrick gescheitert. Die souveräne Frau ließ sich trotz der geschickten Gesprächsführung nicht um den Finger wickeln. *ya

