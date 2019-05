16-Jährigen mit verbotener Taschenlampe festgestellt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Abend des 1. Mai stellten Beamte der Bundespolizei Karlsruhe am Bahnhof Wilferdingen/Singen einen 16-jährigen Deutschen fest, der einen verbotenen Gegenstand mit sich führte. Der junge Mann machte durch sein Verhalten auf sich aufmerksam. Er mied den Blickkontakt zu den Beamten und veränderte sein Gangbild. Während der Kontrolle wurde dann in der Tasche seiner Jogginghose ein länglicher Gegenstand festgestellt. Augenscheinlich handelte es sich hierbei um eine Taschenlampe. Bei genauerem Hinsehen erkannten die Beamten jedoch zusätzliche Funktionen. Die Taschenlampe war mit einem Laserpointer und einem Elektroschocker ausgerüstet. Weiterhin befanden sich am Lampenkopf mehrere Metallzähne, welche die Gefährlichkeit des Gegenstandes nochmals steigerten. Damit wurde aus einer einfachen Taschenlampe ein waffenrechtlich verbotener Gegenstand. Dieser wurde beschlagnahmt und der junge Mann wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz beanzeigt. Zu den Gründen, einen solch gefährlichen Gegenstand mit sich zu führen, machte der 16-Jährige keine Angaben. Er durfte anschließend seinen Weg fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Daniela Barg

Telefon: 0721 12016 – 103

E-Mail: bpoli.karlsruhe.oea@polizei.bund.de

www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/4259886