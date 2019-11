17:18 Uhr – Offenburg

Anzeige

Offenburg (ots) – Trotz mangelnder Behandlungswürdigkeit muckt aktuell ein Mann an der Pforte einer Spezialklinik in der Bertha-von-Suttner-Straße auf und will das Gebäude nicht verlassen. Die Polizei nimmt sich dem Herrn an und ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch. *ya

