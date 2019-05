31-Jähriger ohne Aufenthaltsberechtigung

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte gestern Abend einen 31-jähigen Algerier am Karlsruher Hauptbahnhof. Dabei wies er sich mit einem belgischen Dokument aus, welches optisch zunächst einem gültigen Ausweis glich. Den Beamten fiel jedoch eine vergleichsweise schlechte Druckqualität des Dokuments auf, woraufhin sich der Verdacht einer Urkundenfälschung ergab. Anhand weiterer Abgleiche und dem Einsatz technischer Hilfsmittel wurde das Dokument als Totalfälschung erkannt und hatte somit keine Gültigkeit. Der Mann konnte darüber hinaus nur ein Foto seines algerischen Reisepasses zeigen, welches für eine Erlaubnis zum Aufenthalt im Bundesgebiet jedoch unzureichend ist. Weitere Recherchen in polizeilichen Systemen ergaben, dass der Mann in Deutschland bisher unbekannt ist.

Die Ungültigkeit des belgischen Dokuments und das Fehlen eines algerischen Passes führten dazu, dass der Mann neben dem Tatbestand der Urkundenfälschung auch den des unerlaubten Aufenthalts erfüllt.

Der 31-Jährige wurde noch am Abend in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen und im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt.

