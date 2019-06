40 Tiere sterben nach Großbrand auf Bauernhof

Anzeige

Bei einem Großbrand in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Meckenbeuren-Sassen (Bodenseekreis) sind am Samstagabend 40 Tiere verendet und fünf Feuerwehrleute verletzt worden. Als die Feuerwehr eintraf, brannte eine Maschinen- und Lagerhalle bereits lichterloh, wie die Polizei mitteilte.

Das Feuer griff auf eine weitere Halle über, die als Stall und Heulager genutzt wurde. Die Feuerwehr konnte 120 Kälber, Rinde und Pferde retten, weitere 40 Tiere verendeten oder wurden von einem Tierarzt von ihren Leiden erlöst, hieß es weiter.

Rund 170 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen, eine Brandausbreitung auf das angrenzende Wohnhaus konnte verhindert werden. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, soll aber nach Polizeiangaben deutlich über einer Millionen Euro liegen. dpa/lsw