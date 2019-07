52-Jähriger beleidigt und leistet Widerstand

Anzeige

Karlsruhe (ots) – In der Nacht auf Sonntag wurde eine Streife der Bundespolizei auf einen Sachverhalt am Bahnhofsvorplatz in Karlsruhe aufmerksam. Ein 52-jähriger Deutscher beleidigte einen 34-jährigen Nepalesen und dessen Kind. Ein 29-jähriger Türke schritt ein und wurde unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Die Beamten nahmen den 52-Jährigen vorläufig fest. Aufgrund des anhaltenden Widerstands des Mannes musste eine weitere Streife hinzugezogen werden. Auf dem Weg zur Dienststelle waren die Beamten zudem anhaltenden Beleidigungen ausgesetzt. In den Gewahrsamsräumen wurden dem 52-Jährigen die Handschellen abgenommen, woraufhin er sich erneut aggressiv zeigte und die Beamten zum Kampf aufforderte. Der Beschuldigte konnte nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle wieder verlassen. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Zum Hintergrund seines Verhaltens ist derzeit nichts bekannt. Den 29-jährigen couragierten Helfer hat der Mann nur leicht an der Nase gestreift und nicht verletzt, sodass eine ärztliche Versorgung nicht notwendig war.

