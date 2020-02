62-Jährige Fußgängerin übersieht Straßenbahn

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Glück im Unglück hatte 62-jährige Fußgängerin, als sie am Montagabend in der Haid-und-Neu-Straße beim Überqueren der Gleise die Bahn übersieht. Kurz nach 20:00 Uhr überquerte die Frau im Bereich der Haltestelle Haid-und-Neu-Straße / Hirtenweg die Gleiskörper und übersieht dabei die von rechts einfahrende Straßenbahn. In der Folge wird die Dame von der Bahn erfasst und kommt zum Sturz, wodurch sie leichte Verletzungen davontrug. Durch den Rettungsdienst wurde die 62-Jährige vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

