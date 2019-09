Anzeige

Eine Wohnungsdurchsuchung durch Beamte des Polizeireviers Haslach am vergangenen Freitag in Mühlenbach hat für einen 44 Jahre alten Mann nun unangenehme Konsequenzen. Nach dem Hinweis einer Zeugin hatten die Beamten bereits im April ihre Ermittlungen auf den Mittvierziger konzentriert, was vergangene Woche in einem richterlichen Beschluss für die Durchsuchung seiner Wohnung mündete. Hierbei konnten die Ermittler nicht nur eine in Betrieb befindliche „Indoor-Anlage“ zur Aufzucht von Cannabis auffinden, es wurden auch mehrere Kilogramm der Droge sowie diverse weitere verbotene Substanzen beschlagnahmt. Gegen den Tatverdächtigen wurde nun ein Strafverfahren wegen unerlaubter Herstellung einer nicht geringen Menge an Betäubungsmitteln eingeleitet.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4365099