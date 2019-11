7:30 Uhr – Offenburg

Anzeige

Offenburg (ots) – Ein Teenager wurde heute gegen 7:30 Uhr in der Rammersweierstraße möglicherweise durch eine Softair-Kugel an der Hand leicht verletzt. In diesem Zusammenhang hat er einen dunkel bekleideten Jugendlichen auf einem Mountainbike beobachtet. Hinweise bitte an 0781 21-2200. *ya

