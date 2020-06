77694 Kehl – Gefährliche Jagdszenen zwischen unbekanntem Pkw und Motorroller – Zeugen gesucht

Anzeige

Göppingen (ots) – Am 25.06.2020 um 11.00 Uhr vormittags kam es im Hafengebiet Kehl zu mehreren gefährlichen Situationen im Straßenverkehr. Ein dunkler Pkw befuhr die Hafenzufahrt-Ost / K5373 in Richtung Frankreich. Hinter diesem fuhr ein Motorroller her. Der Pkw bremste mehrfach grundlos so stark ab, dass der Fahrer des Rollers nur durch eine eigene Vollbremsung einen Unfall verhindern konnte.

Nachdem beide den Kreisverkehr in der Hafenzufahrt-Ost in Richtung Grenze verlassen hatten, überholte der Motorrollerfahrer den vor ihm fahrenden Pkw. Nach diesem Überholvorgang beschleunigte der Pkw und „jagte“ quasi dem Roller hinterher.

Der Fahrer des Motorrollers nahm daraufhin eine Polizeistreife wahr, die zu diesem Zeitpunkt in der Hafenstraße eine Kontrolle durchführte, hielt an und meldete den Vorfall. Als der unbekannte Pkw-Fahrer die Polizei sah, bog er sofort ab und konnte nicht mehr festgestellt werden.

Daher werden nun Zeugen des oben genannten Sachverhalts gebeten, sich unter der Telefonnummer 07851 / 9949-0 an die Wasserschutzpolizei Kehl zu wenden.

