78351 Bodman – Yacht gerät aus bislang unbekannter Ursache in Brand

Göppingen (ots) – Ein 13 Meter langes historische Holzboot ist am heutigen Vormittag gegen 11.30 Uhr in Bodman am Bodensee in Brand geraten. Die Flammen konnten durch das beherzte Eingreifen des Werftbesitzers und eines Zeugen umgehend gelöscht werden. Der Sachschaden beträgt ca. 20.000 Euro. Die Ermittlungen durch die Wasserschutzpolizei Überlingen zur Brandursache dauern noch an. Verletzt wurde niemand. Beeinträchtigungen für die Umwelt sind nicht entstanden.

