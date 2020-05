A 5 bei Bruchsal – Autobahnpolizei ertappt 35-jährigen Autofahrer

Anzeige

Bruchsal (ots) – Gleich eine ganze Reihe von Straftaten wurden am Montagnachmittag bei einem 35-jährigem Autofahrer bei einer Kontrolle der Autobahnpolizei auf einem Parkplatz der Autobahn 5 bei Bruchsal festgestellt. Zudem war der Mann wegen einer noch ausstehenden Freiheitsstrafe gesucht.

Der Pkw war zunächst einer Streife des Fahndungsdienstes der Autobahnpolizei auf der Autobahn 6 aufgefallen. Eine Überprüfung der Kennzeichen ergab, dass diese am 5. Mai in Reutlingen gestohlen gemeldet wurden. Mit Unterstützung einer vorsorglich hinzugezogenen Streife des Mannheimer Polizeipräsidiums gelang es, den Pkw trotz eines angesetzten Fluchtversuches gegen 15.30 Uhr auf einem an der A5 bei Bruchsal gelegenen Parkplatz auszuleiten.

Beide Insassen – zwei aus Russland stammende Männer im Alter von 35 und 37 Jahren – wurden anschließend kontrolliert. Der 35-jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Sein mit den gestohlenen Kennzeichen benutzter Pkw war seit 16 März stillgelegt. Zudem war der Fahrer aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls wegen schweren Raubes zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 809 Tagen gesucht.

Nun wird er sich wegen Kennzeichendiebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen. Der Beschuldigte wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Sein Mitfahrer kam nach der Kontrolle wieder auf freien Fuß.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4601185 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4601185