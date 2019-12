A 8 bei Wimsheim – Wegen Reifenteilen auf Fahrbahn mehrere Fahrzeuge beschädigt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Insgesamt sieben Fahrzeuge sind am Donnerstag beschädigt worden, als sie um kurz vor 22:00 Uhr Reifenteile überfuhren.

Ein noch unbekannter Wagen hatte auf der A 8 bei Wimsheim in Fahrtrichtung Karlsruhe mehrere Reifenteile verloren. In der Folge überfuhren andere Verkehrsteilnehmer die auf der Fahrbahn liegenden Stücke, wodurch an bislang sieben Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt mindestens 10.000,- Euro entstand.

Durch die alarmierten Beamten der Autobahnpolizei wurden die Reifenteile beseitigt. Eine sofort eingeleitete Suche nach dem Verursacher blieb bislang ohne Erfolg.

