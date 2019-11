A5 / Ötigheim – Leicht alkoholisierte Frau will nach Unfall flüchten – Zeugen eilen zur Hilfe

Anzeige

A5 Ötigheim (ots) – Eine leicht alkoholisierte Autofahrerin verursachte am Dienstagabend einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 und wollte im Anschluss flüchten. Gegen 22:00 Uhr befuhr die 54-jährige Ford-Fahrerin die Autobahn 5 von Karlsruhe in Richtung Rastatt. In Höhe Ötigheim überholte sie auf dem linken der drei Fahrstreifen ein anderes Fahrzeug. Nach dem Überholvorgang kam die 54-Jährige jedoch beim Wiedereinscheren auf den mittleren Fahrstreifen ins Schleudern und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge kollidiert sie mit ihrem Ford zunächst mit der rechten und anschließend mit der Mittelleitplanke und kam letztlich auf dem linken Fahrstreifen, entgegen der Fahrtrichtung, zum Stehen. Mehrere Verkehrsteilnehmer die den Unfall beobachtet hatten wollten der Frau zur Hilfe eilen. Als sie jedoch beim Öffnen des Fahrzeugs Alkoholgeruch bemerkten, nahmen sie der 54-Jährigen den Fahrzeugschlüssel ab. Unmittelbar danach hatte die 54-Jährige einen Zweitschlüssel parat und setzte ihre Fahrt fort. Durch mehrere ihr folgenden Fahrzeug wurde sie daraufhin umringt und ausgebremst, so dass sie zum Anhalten gezwungen wurde. Wiederholt konnten die Zeugen den Fahrzeugschlüssel an sich nehmen und die 54-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Ein durch die eingetroffenen Polizeibeamten durchgeführter Alkoholtest ergab bei der 54-Jährigen einen Wert von 0,34 Promille. Sie musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

