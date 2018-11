A6: Tödlicher Unfall – Autotransporter kollidiert mit Lkw

Anzeige

Auf der A6 kam es am frühen Dienstagabend in Fahrtrichtung Nürnberg zwischen Sinsheim und Bad Rappenau auf der Höhe Bauernwald zu einem tödlichen Verkehrsunfall, bei dem ein Autotransporter auf einen am Stauende stehenden Lkw auffuhr. Dabei wurde der Fahrer des Transporters tödlich verletzt, wie die Polizei gegenüber den BNN bestätigte.

Als der Transporter frontal mit dem stehenden Sattelzug kollidierte, wurde der Transporter unter das Heck des Lkws geschoben.

Der Verkehr staut sich an der Unfallstelle. Autofahrer müssen etwa anderthalb Stunden mehr Zeit einplanen.

