A8/ Niefern-Öschelbronn – Betrunkener Autofahrer kollidiert mit Lkw

Niefern-Öschelbronn (ots) – Bei einem Unfall auf der A8 auf Höhe von Niefern-Öschelbronn ist am Samstagabend gegen 18.25 Uhr ein Lkw-Fahrer leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 24-jähriger Mann mit seinem Audi auf dem linken der drei Fahrstreifen unterwegs, als er vermutlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung mit einem auf der mittleren Spur staubedingt wartenden 32-jährigen Lkw-Fahrer kollidierte. Ein Atemalkoholtest beim Audi-Fahrer zeigte einen Wert von knapp 1,7 Promille an, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste und sein Führerschein einbehalten wurde. Der Lkw-Fahrer wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen wird auf 7.000 Euro geschätzt. Tina Elsner, Pressestelle

