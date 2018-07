Achern, A 5 – Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Achern (ots) – Nahezu 20.000 Euro Sachschaden sind nach einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag bei Achern zu beklagen. Ein 25 Jahre alter BMW-Fahrer war kurz nach 13 Uhr infolge überhöhter Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten und mehrfach mit der Leitplanke kollidiert. Hierbei wurde der 7-er des Mannes so schwer beschädigt, dass er an den Abschlepphaken musste. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

/pb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4015792