Achern, A 5 – Leicht verletzt durch Auffahrunfall

Achern (ots) – Ein Leichtverletzter und rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Dienstagmorgen auf dem Abfahrtsast der Anschlussstelle Achern in Fahrtrichtung Norden. Während eine Polo-Fahrerin sowie ein BMW-Lenker wegen eines querenden Rehs noch rechtzeitig abbremsen konnten, gelang dies einer nachfolgenden 27 Jahre alten Ford-Lenkerin nicht mehr. Sie prallte kurz nach 7:30 Uhr in das Heck des BMW und schob diesen auf den Volkswagen. Der 67-jährige BMW-Fahrer trug durch die Kollision leichte Verletzungen davon. Der Wagen der mutmaßlichen Unfallverursacherin musste an den Abschlepphaken. Durch den Unfall bildete sich ein kurzer Rückstau, der sich gegen 8:15 Uhr wieder auflöste, als die Unfallstelle geräumt war.

