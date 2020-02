Achern, A5 – Container vom Sturm losgerissen

Anzeige

Achern (ots) – Ein Sachschaden von mindestens 15.000 Euro entstand bei einem Unfall der sich am Montag gegen 5:40 Uhr auf der A5 zwischen Achern und Bühl ereignet hat. Ein mit zwei Abrollcontainern beladener Lastzug wurde nach bisherigen Erkenntnissen von einer starken Windböe erfasst, wobei sich der auf dem Anhänger befindliche Container losriss und über den Standstreifen in den angrenzenden Grünstreifen fiel. Beim Sturz auf die Fahrbahn riss der Container teilweise auf, so dass Teile der Ladung, die aus alten Kühlschränken bestand, herausfiel. In der Folge überfuhren mindestens sechs Fahrzeuglenker Trümmerteile auf der Fahrbahn, wobei hierbei die Fahrzeuge teilweise beschädigt wurden. Die Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ag

