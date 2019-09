Achern, A5 – In Schlangenlinien auf der Autobahn

Anzeige

Achern (ots) – Weil er seinen Transporter in Schlangenlinien über die A5 in Richtung Süden lenkte, zog ein alkoholisierter Autofahrer die Aufmerksamkeit der Beamten des Autobahnpolizeireviers Bühl auf sich. Gegen 2:15 Uhr fiel der Mercedes den Beamten am Dienstagmorgen auf, weshalb sie das Gefährt auf dem Parkplatz `Feldmatt´ aus dem Verkehr zogen. Beim 48 Jahre alten Fahrer konnte eine Alkoholisierung von rund 2,4 Promille festgestellt werden. Eine Blutentnahme, die Einbehaltung seines Führerscheines und eine Strafanzeige sind nun die Folge.

