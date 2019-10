Achern, A5 – Nach Cannabis-Konsum auf die Autobahn

Anzeige

Achern (ots) – Beamte des Autobahnpolizeireviers Bühl beendeten am Montagnachmittag die Fahrt eines 18-Jährigen, da dieser offenbar unter Einfluss von THC am Steuer seines Wagens auf der Autobahn unterwegs war. Gegen 17:30 Uhr leiteten die Polizisten den in Richtung Norden fahrenden Fiat auf den Parkplatz Brachfeld, wo sie im Anschluss den auf der Durchreise befindlichen Mann kontrollierten. Bei ihm konnten Anzeichen für einen vorangegangenen Konsum festgestellt werden, was ein positiver Urintest bestätigte. Nach einer Blutentnahme in einem Krankenhaus, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Er sieht jetzt einem Bußgeldverfahren entgegen.

