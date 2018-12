Achern, A5 – Vollsperrung nach Auffahrunfall

Anzeige

Achern (ots) – Zu einem Unfall mit zwei beteiligten Lkw kam es heute Morgen um 6 Uhr auf der A5 in Richtung Basel, kurz vor der Ausfahrt Achern. Nach bisherigem Erkenntnisstand wollte ein mit Diesel beladener Tanklaster von einem Parkplatz auf die Autobahn auffahren. Der hinter ihm fahrende Lenker eines 40-Tonners bemerkte dies wahrscheinlich zu spät und fuhr hinten auf. Dabei wurde der Auflieger so stark beschädigt, dass Kraftstoff auf die Fahrbahn auslief. Die Sperrung der Fahrbahn dauert derzeit noch an. Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks unterstützen die Polizei vor Ort. /sp

