Achern, A5 – Zusammengestoßen, Zeugen gesucht

Achern, A5 (ots) – Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw kam es am frühen Dienstag auf der A 5 kurz vor der Ausfahrt Achern. Der Fahrer eines Ford überholte einen Laster. Auf ungefähr gleicher Höhe soll der Brummifahrer eine unkontrollierte Lenkbewegung gemacht haben und den Überholenden an der rechten Fahrzeugseite beschädigt haben. Ohne anzuhalten fuhr der Lastwagen weiter. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch unter Tel: 07841 70660 zu melden.

