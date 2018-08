Achern – Abgewürgt und Aufgefahren

Anzeige

Achern (ots) – Während eine 17 Jahre alte begleitete Fahranfängerin am Mittwochmittag ihren BMW abwürgte und beim Einfahren auf die L87 so zum Stehen kam, erkannte die dahinter fahrende Mittdreißigerin die Situation vermutlich zu spät und fuhr mit ihrem Mercedes auf. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 700 Euro.

/ma

