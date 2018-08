Achern – Alkohol und Cannabis in der Probezeit

Anzeige

Achern (ots) – Eine Verkehrskontrolle in der Kirchstraße beendete am Freitag, gegen 0:45 Uhr, die Fahrt eines 18 Jahre alten Rollerfahrers. Dieser hatte sich in seiner Probezeit trotz einer Alkoholisierung von etwa 0,3 Promille an den Lenker seines Rollers gesetzt. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass der junge Mann offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Darauf angesprochen, räumte er den Konsum von Cannabis ein. Nach der Auswertung einer entnommenen Blutprobe, wird er sich mit den drohenden Anzeigen auseinandersetzen müssen.

