Achern – Alkoholisiert und aggressiv

Achern (ots) – Eine augenscheinlich betrunkene Person löste in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Straße „Am Stadtgarten“ einen Polizeieinsatz aus. Beschwert hatte sich ein Gaststättenbetreiber, dessen Kundschaft angeblich von dem Trunkenbold belästigt wurde. Bei der Ankunft der Schutzmänner und nachdem der 37-Jährigen aufgefordert wurde zu gehen, drohte dieser den Beamten. Nachdem der Mann, der fast drei Promille getankt hatte, auch noch versuchte einem Polizisten in das Gesicht zu schlagen, durfte er den Rest der Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Nun erwarten ihn Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

