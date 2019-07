Achern – Angegriffen und attackiert

Anzeige

Achern (ots) – Die Hintergründe einer körperlichen Attacke am späten Sonntagnachmittag im Bereich der Straße „Zum Klauskirchl“ sind noch unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen soll dort ein 16-Jähriger gegen 17 Uhr auf dem öffentlichen Platz vor einem Bistro unvermittelt und ohne jegliche Vorwarnung von zwei 13 und 14 Jahre alten Jungs angegriffen worden sein. Hierbei sollen die beiden jüngeren ihr auserwähltes Opfer mit Schläge und Tritten traktiert haben, sodass der 16-Jährige seine dadurch erlittenen Verletzungen in einem örtlichen Krankenhaus behandeln lassen musste. Nachdem eine Zeugin auf den Vorfall aufmerksam wurde und dem Verletzten zu Hilfe eilte, entfernte sich das Duo in Richtung Stadtfest. Im Zuge einer umgehenden Fahndung durch hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch konnte ein Verdächtiger unweit des Friedhofes vorläufig festgenommen werden. Der 14-Jährige versuchte zunächst zu flüchten und beschädigte hierbei mehrere Glasscheiben eines Gewächshauses. Dadurch zog er sich Schnittwunden an der Hand zu. Anwohner konnten schließlich die Flucht des Jugendlichen unterbinden und hielten ihn fest. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einem Angehörigen übergeben. Die erfolgten Ermittlungen lassen darauf schließen, dass es sich bei dem Komplizen des vorläufig Festgenommenen um einen 13-Jährigen handelt. Auch gegen ich wurde ein Strafverfahren eröffnet. Die Ermittlungen dauern an.

