Achern, Appenweier – ‚Hochprozentig‘ gefährlich

Anzeige

Achern, Appenweier (ots) – Ein Fahrradfahrer und eine Autofahrerin sind am Dienstagabend sowie in der Nacht auf Mittwoch von Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch aus dem Verkehr gezogen worden. Beide lagen weit über dem Grenzwert der absoluten Fahruntüchtigkeit. Der Radler geriet gegen 18:40 Uhr ins Visier einer Streifenbesatzung, als er beim Abbiegen von der Straße ‚Am Stadtgarten‘ in die Rosenstraße nahezu die gesamte Fahrbahnbreite benötigte und erhebliche Schwierigkeiten hatte, sich auf dem Velo zu halten. Rund drei Promille erklärten die Gleichgewichtsstörungen des Mannes und führten zu einer Blutentnahme. Auch eine Opel-Lenkerin hatte während ihrer Fahrt auf der Ortenauer Straße in Appenweier viel zu viel Alkohol intus. Bei einer Kontrolle gegen 0:35 Uhr zeigte das Display des Atemalkoholgeräts einen Wert jenseits von 1,5 Promille an. Die Frau war den Polizisten keine Unbekannte. Sie war bereits in diesem Jahr mehrfach wegen Trunkenheitsdelikten im Straßenverkehr auffällig. Ihren Führerschein musste sie bereits Anfang des Jahres nach einem gerichtlichen Entzug in behördliche Obhut geben. Nun steht der Dame eine weitere Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ins Haus.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4438624