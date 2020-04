Achern – Ausnahmezustand mündet in Widerstand

Anzeige

Achern (ots) – Was am Mittwochabend für den aggressiven Gemütszustand einer 21 Jahre alten Frau verantwortlich war und weshalb sie in einer Asylbewerberunterkunft in der Güterhallenstraße aufschlug, ist bislang noch unklar. Fest steht, dass die junge Frau, laut Mitteilung eines Unterkunftsbewohners, gegen 20:15 plötzlich begann zu randalieren und sich bis auf die Unterwäsche entkleidete. Den hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch gelang es nicht, die spärlich bekleidete Störerin zu beruhigen, weshalb die 21-Jährige in Gewahrsam genommen werden musste. Hierbei trat und schlug sie gegen die Einsatzkräfte, ohne jedoch jemanden zu verletzten. Ferner waren die polizeilichen Maßnahmen von stetigen Beleidigungen der jungen Frau flankiert. Beim Transport in eine Fachklinik spuckte sie im Streifenwagen umher, sodass ihr eine Spuckschutzhaube übergestülpt werden musste. Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung und Beleidigung wurden eingeleitet.

/wo

