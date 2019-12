Achern – Außenspiegel beschädigt / Hinweise erbeten

Anzeige

Achern (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Berliner Straße einen geparkten Toyota Corolla mit Offenburger Kennzeichen beschädigt. Der Unfallflüchtige streifte zwischen Dienstagabend 20 Uhr und Mittwochmorgen 6 Uhr, den dort abgestellten Pkw an der Fahrerseite und fuhr in unbekannte Richtung davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Achern/Oberkirch erbittet Hinweise unter Tellefon 07841 7066-0. /am

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781/21-1211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4466167 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4466167