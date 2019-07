Achern, B3 – Im Kreisverkehr zusammengestoßen

Anzeige

Achern (ots) – Bei einem Zusammenstoß im Kreisverkehr wurde eine 17 Jahre alte Rollerfahrerin am Sonntagmittag leicht verletzt. Sie war gegen 12:30 Uhr auf der Fautenbacher Straße unterwegs, als sie über den Kreisverkehr auf die Bundesstraße fahren wollte. Die Fahrerin eines Volkswagen wollte zu diesem Zeitpunkt in den Kreisverkehr einfahren und übersah die junge Frau auf ihrem Roller, weshalb diese nach einem Zusammenstoß zu Fall kam. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden an VW und Roller wird auf 1.200 Euro geschätzt. /ma

