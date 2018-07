Achern – Beifahrer nach Wildunfall verletzt

Achern (ots) – Ein 75 Jahre alter Beifahrer hat sich am Sonntagabend bei einem Wildunfall auf der Rieder Straße leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann wurde bei geöffnetem Schiebedach von einem Lauf des erfassten Wildtieres am Kopf verletzt. Der am Mercedes verursachte Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die Fahrerin des Wagens blieb unverletzt. /pb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4021887