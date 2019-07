Achern – Beim Abbiegen übersehen

Anzeige

Achern (ots) – Weil ein Opel-Lenker beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto scheinbar übersehen hatte, kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit etwa 8.000 Euro Sachschaden. Der Autofahrer war gegen 17:25 Uhr auf der L 87 von der Autobahn kommend in Richtung Achern unterwegs, als er beim Linksabbiegen in Richtung des dortigen Kreisverkehrs den Vorrang eines entgegenkommenden Ford-Lenkers missachtet haben soll und es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde niemand. /ma

