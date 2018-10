Achern – Beim Ausparken beschädigt? Zeugen gesucht

Anzeige

Achern (ots) – Der Lenker eines Volkswagen hatte sein Auto am Samstag zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr in der Wilhelm-Schlechter-Straße, nahe der Kreuzung zur Kapellenstraße, auf einer eingezeichneten Parkfläche in Richtung einer Pizzeria am Fahrbahnrand abgestellt, als er bei seiner Rückkehr feststellen musste, dass sein Wagen beschädigt wurde. Der VW wurde im Frontbereich beschädigt, wobei der mutmaßliche Verursacher hier weiße Lackantragungen zurückließ. Diese könnten möglicherweise von einem zuvor vor dem beschädigten Wagen geparkten weißen VW-Bus stammen. Nun bitten die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch um Hinweise durch mögliche Zeugen. Diese werden gebeten sich unter der Nummer 07841/7066-0 zu melden.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4100409