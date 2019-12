Achern – Beim Ausparken gestreift, Zeugen gesucht

Anzeige

Achern (ots) – Ein noch unbekannter Autofahrer hatte am Montag offenbar kein schlechtes Gewissen, nachdem er einen geparkten Volkswagen beschädigt hat, und entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Die Fahrerin des Polo hatten ihren Wagen zwischen 17:30 Uhr und 20 Uhr auf dem Parkplatz einer Drogerie in der Hauptstraße abgestellt, als sie bei ihrer Rückkehr zwar ihren beschädigten VW antraf, aber keinen Hinweis auf den Verursacher ausfindig machen konnte. Personen, die Hinweise auf den unbekannten Verursacher geben können, welcher den Schaden vermutlich beim Parken verursachte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07841/7066-0 mit den Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch in Verbindung zu setzen. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4472285 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4472285